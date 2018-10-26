Патриарх Кирилл помолился об упокоении Николая Караченцова

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу за Божественной литургией помолился об упокоении актера Николая Караченцова, сообщил РИА Новости пресс-секретарь предстоятеля Русской церкви священник Александр Волков.

"На литургии в Новодевичьем монастыре патриарх Кирилл вознес молитву об упокоении новопреставленного Николая Караченцова", — сказал Волков.

Караченцов скончался в Москве в пятницу утром от остановки сердца. Прощание пройдет в театре "Ленкоме", где он служил много лет.

Актер театра и кино, народный артист РСФСР Николай Петрович Караченцов родился 27 октября 1944 года. В 1967 году Караченцов с отличием окончил Школу-студию МХАТ. В числе десяти лучших выпускников был направлен по распределению в Московский театр имени Ленинского комсомола (с 1991 года — "Ленком"). С тех пор с этим театром была связана вся дальнейшая судьба актера.