В Керчи начали формировать народную дружину

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости. Народную дружину начали формировать в Керчи, где произошла трагедия в местном политехническом колледже, сообщает администрация города.
В администрации пригласили всех желающих записываться в ряды народной дружины.
Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.