В Керчи начали формировать народную дружину

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости. Народную дружину начали формировать в Керчи, где произошла трагедия в местном политехническом колледже, сообщает администрация города.

"Администрация города Керчи сообщает, что с целью оказания помощи органам внутренних дел (полиции) по защите жизни, здоровья, чести и достоинства жителей города, собственности, интересов общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств, совершаемых в общественных местах, на территории муниципального образования городской округ Керчь создается "Народная дружина "Керченская", — говорится в сообщении.

В администрации пригласили всех желающих записываться в ряды народной дружины.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.