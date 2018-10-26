Россияне чаще всего хотят присвоить аэропортам имена военных и ученых

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Россияне чаще всего хотят присвоить аэропортам имена военных (34%) и ученых (33%), сообщает ВЦИОМ. Инициативный опрос ВЦИОМа о том, как россияне относятся к инициативе добавить к названиям аэропортов имена выдающихся деятелей страны, был проведен 21 октября 2018 года в 37 регионах, которые будут охвачены проектом "Великие имена России". В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет.

Еще 24% (среди молодежи 18‒24 лет — 43%) считают, что аэропорты нужно назвать в честь деятелей культуры и искусства. По мнению 17% участников опроса, лучше присвоить аэропортам имена работников социальной сферы, а 11% предпочтут дать имена выдающихся рабочих.

Инициативу присвоить аэропортам имена выдающихся россиян одобряют 53% жителей городов-миллионников, 50% жителей крупных городов и 48% жителей сел. Реже всего в поддержку инициативы выступают жители Москвы и Санкт-Петербурга (44%).

Кроме того, 51% респондентов хотели бы, чтобы аэропорту в их регионе было присвоено имя выдающегося россиянина (выше среди жителей городов-миллионников и городов с населением 500‒950 тысяч человек: по 55 и 57% соответственно). Из них каждый второй (52%) считает, что лучше присвоить аэропорту имя земляка, известного человека из региона. При этом 39% опрошенных отмечают, что необязательно присваивать аэропорту имя земляка, можно назвать в честь значимого человека на уровне всей страны (61% среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга).