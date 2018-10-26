Профессия инженера в будущем потребует новых навыков, считают в Google

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Одной из самых важных и востребованных профессий в России и мире в будущем останется "инженер", но при этом такой специалист должен будет овладеть гуманитарными навыками, заявил в интервью РИА Новости президент корпорации Google по стратегическим партнерствам в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) Карло д'Азаро-Бьондо.

"На мой взгляд, одна из самых актуальных специальностей будущего, как бы это ни было удивительно, — инженер. При этом квалифицированные инженеры не должны специализироваться на какой-то одной технологии, но им необходимо понимать потребности людей, понимать человека", — сказал он. Эксперт при этом полагает, что под влиянием технологий могут появиться новые профессии. Он привел в пример исследование компании Dell Technologies, согласно которому 85% профессий, востребованных в 2030 году, еще не существует.

"Мы в Google считаем, что рабочие места не исчезнут, скорее, изменятся функции специалистов. К примеру, если я водитель, моя задача управлять машиной: понимать принципы работы автомобиля, знать дорогу и правила дорожного движения. Если беспилотные автомобили станут популярными, водители не исчезнут — изменится их функция. Нужны будут люди, которые контролируют работу нового вида транспорта", — пояснил он.

По его словам, поскольку в России и по всему миру наблюдается большой спрос на инженеров и программистов с разной специализацией, образовательным учреждениям необходимо корректировать свои программы, чтобы готовить новых, востребованных на рынке специалистов. К примеру, в школе нужно вводить дисциплины по основам программирования и работы нейросетей, в университетах — расширять программы в области новых технологий, а в компаниях — вводить курсы повышения квалификации, считает эксперт.

"По опыту "Бизнес-класса" (программы развития для действующих и начинающих предпринимателей, разработанной Google и Сбербанком — ред.), я понимаю, что необходимо ориентироваться на онлайн-курсы, так как это менее затратно и проще для людей. С таким подходом к обучению они могут получать новые навыки и знания, не отрываясь от основной деятельности", — заключил эксперт.