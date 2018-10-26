Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу

Вид на Москву с Воробьевых гор. Архивное фото

Вид на Москву с Воробьевых гор. Архивное фото

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Облачная погода и до 5 градусов тепла ожидается в Москве в пятницу, местами в городе возможны осадки, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

"Днем облачно с прояснениями, местами возможны небольшие осадки. Максимальная температура в городе плюс 3-5 градусов, по области 1-6 градусов тепла", — говорится в сообщении.

По словам синоптиков, в пятницу в столице будет дуть западный ветер, его скорость составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 738 миллиметров ртутного столба.