В РЖД рассказали о порядке возврата билетов после отмены поездов на Кубани

Аварийно-восстановительные работы на автодорожном мосту через реку Цыпка, разрушенном в результате аномального паводка на территории Краснодарского края. Архивное фото

Аварийно-восстановительные работы на автодорожном мосту через реку Цыпка, разрушенном в результате аномального паводка на территории Краснодарского края. Архивное фото

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Возврат билетов после отмены поездов в Краснодарском крае из-за подтопления будет производиться без удержания платежей и сборов, сообщает пресс-служба РЖД.

"В связи с отменой поездов в направлении Адлера и обратно возврат проездных документов на отмененные поезда будет производиться без удержания платежей и сборов в любой кассе АО "ФПК" в удобное для пассажиров время", — говорится в сообщении.

Ранее в пятницу компания сообщала об отмене десятков поездов на участке Горячий Ключ – Адлер Северо-Кавказской железной дороги, а также на участках Краснодар – Адлер, Краснодар – Сухум, Белореченская – Адлер.

В связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. По последним данным, было подтоплено 1846 домовладений, где проживают более 5 тысяч человек. В территориях введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. Для контроля за ходом ликвидации последствий циклона в Краснодарский край прибыл глава МЧС РФ Евгений Зиничев. Как сообщают региональные власти, в течение ближайших суток уменьшения осадков не предвидится.

Как сообщают РЖД, на перегоне Греческий – Туапсе произошел смыв насыпи протяженностью 200 метров, на станции Туапсе и перегоне Греческий–Кривенковская вода затопила железнодорожные пути, на станции Водопадный зафиксирован сход селя. В настоящее время на перегоне Греческий–Кривенковская движение поездов закрыто, предпринимаются все меры по ликвидации последствий непогоды.