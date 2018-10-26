В Москве выпал первый снег

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Снег, местами осадки и температура от трех до пяти градусов выше нуля ожидается в пятницу в столице, сообщает Гидрометцентр.

"Облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки. Ветер западной четверти 5-10 м/c", — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

Как передают корреспонденты РИА Новости, в Москве уже выпал небольшой снег.

Снег, в частности, идет на западе, северо-западе и в центре Москвы. Несмотря на прохладную погоду, снег не остается на земле и быстро тает. Осадки не осложнили ситуацию на дорогах — по данным Яндекс.Пробки, по состоянию на 7 утра загруженность столичных дорог составляет 3 балла.

В центре погоды "Фобос" подтвердили РИА Новости, что первый снег был зафиксирован в Москве в ночь на пятницу.

"На базовой столичной метеостанции ВДНХ в 3.00 по московскому времени впервые в сезоне зафиксирован снег", — говорится в сообщении.