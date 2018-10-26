Власти снова предложат многодетной семье из ХМАО новое жилье

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 окт — РИА Новости. Власти Сургутского района ХМАО в третий раз с 2017 года предложат новую квартиру на условиях жилищной программы многодетной семье Метлицких, проживающей в аварийном доме, планируемом к сносу, сообщил РИА Новости руководитель департамента управления муниципальным имуществом и жилполитики районной администрации Вячеслав Шагин.

Ранее сообщалось, что жительница поселка Солнечный Сургутского района купила квартиру в доме, который вскоре признали аварийным. По словам женщины, муниципалитет оценил ее жилье в 930 тысяч рублей, предложив по программе переселения новую квартиру, за которую предстоит доплатить примерно столько же, но с первоначальным взносом в размере 20% и с последующей рассрочкой. С оценкой стоимости своего жилья она не согласна, сетуя также на отсутствие средств для доплаты.

"Если говорить по Солнечному, где живет гражданка (Метлицкая), то это лидер района по количеству аварийных домов… Сейчас около 30 жилых домов там признаны аварийными, в Солнечном потрачено на расселение 705 миллионов рублей. Это более 300 квартир только в нынешнем году. Конкретно этой гражданке, которая два года назад приобрела жилье — практически через год дом был признан аварийным — мы… предложили выкупную стоимость — 971 тысячу рублей", — подчеркнул Шагин.

По его словам, квадратный метр в деревянном двухэтажном многоквартирном доме, в котором живет Метлицкая, оценили более чем в 34 тысячи рублей. Ей предложили либо взять деньги, как прописано в Жилищном кодексе для таких случаев, либо заселиться в квартиру, купленную муниципалитетом, на условиях районной программы. Новое жилье Метлицкой предлагали дважды с 2017 года, при этом стоимость квартир была разной, но в обоих случаях она отказалась, ссылаясь на большую доплату, сказал представитель администрации. Он уточнил, что районные власти в ближайшее время сделают ей очередное предложение.

"Доплата составит 880 тысяч рублей, в течение 10 лет ей придется платить меньше 6,6 тысячи в месяц за нее. Проценты по ипотеке намного хуже… Наша программа носит заявительный характер, то есть граждане либо соглашаются на ее условия, либо нет. Мы единственные в ХМАО, кто предоставляет рассрочку, если они заселяются в новые квартиры. Предусмотрели льготные категории, для которых первоначальный взнос не 20%, как у остальных, а 10%, к тому же рассрочка не пять лет, а десять. Она входит в эту категорию", — пояснил Шагин.

При этом, по его словам, нередки случаи, когда жители покупают квартиры в уже признанных аварийными домах, тем не менее, муниципалитет предлагает им новую жилплощадь по той же цене, по которой приобретает у застройщиков. Если же выкупная стоимость старых квартир их не устраивает, разговаривать с властями можно в правовом поле, оспаривая независимую оценку аварийного жилья, пояснил собеседник агентства.

"Четверть населения Сургутского района — это 30 тысяч человек — проживает в непригодном или аварийном жилье. Район — лидер по региону, потому что 17% от всего такого фонда по ХМАО находится здесь. Чтобы их расселить, нужно, грубо говоря, 25 миллиардов рублей. Этих средств прямо сейчас нет, но с 2014 года район потратил на приобретение нового жилья 4,4 миллиарда рублей, из них в текущем году на данные цели будет направлено более 1,7 миллиарда рублей. Громадная сумма, откровенно говоря", — добавил Шагин.