Власти снова предложат многодетной семье из ХМАО новое жилье

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 окт — РИА Новости. Власти Сургутского района ХМАО в третий раз с 2017 года предложат новую квартиру на условиях жилищной программы многодетной семье Метлицких, проживающей в аварийном доме, планируемом к сносу, сообщил РИА Новости руководитель департамента управления муниципальным имуществом и жилполитики районной администрации Вячеслав Шагин.
"Если говорить по Солнечному, где живет гражданка (Метлицкая), то это лидер района по количеству аварийных домов… Сейчас около 30 жилых домов там признаны аварийными, в Солнечном потрачено на расселение 705 миллионов рублей. Это более 300 квартир только в нынешнем году. Конкретно этой гражданке, которая два года назад приобрела жилье — практически через год дом был признан аварийным — мы… предложили выкупную стоимость — 971 тысячу рублей", — подчеркнул Шагин.
По его словам, квадратный метр в деревянном двухэтажном многоквартирном доме, в котором живет Метлицкая, оценили более чем в 34 тысячи рублей. Ей предложили либо взять деньги, как прописано в Жилищном кодексе для таких случаев, либо заселиться в квартиру, купленную муниципалитетом, на условиях районной программы. Новое жилье Метлицкой предлагали дважды с 2017 года, при этом стоимость квартир была разной, но в обоих случаях она отказалась, ссылаясь на большую доплату, сказал представитель администрации. Он уточнил, что районные власти в ближайшее время сделают ей очередное предложение.
При этом, по его словам, нередки случаи, когда жители покупают квартиры в уже признанных аварийными домах, тем не менее, муниципалитет предлагает им новую жилплощадь по той же цене, по которой приобретает у застройщиков. Если же выкупная стоимость старых квартир их не устраивает, разговаривать с властями можно в правовом поле, оспаривая независимую оценку аварийного жилья, пояснил собеседник агентства.
"Четверть населения Сургутского района — это 30 тысяч человек — проживает в непригодном или аварийном жилье. Район — лидер по региону, потому что 17% от всего такого фонда по ХМАО находится здесь. Чтобы их расселить, нужно, грубо говоря, 25 миллиардов рублей. Этих средств прямо сейчас нет, но с 2014 года район потратил на приобретение нового жилья 4,4 миллиарда рублей, из них в текущем году на данные цели будет направлено более 1,7 миллиарда рублей. Громадная сумма, откровенно говоря", — добавил Шагин.