Минтруд направил специалиста на Кубань для помощи в связи с ЧС

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Специалист Минтруда России направлен в Краснодарский край в связи с ЧС для координации работ по социальной помощи пострадавшим, сообщает пресс-служба ведомства.

В связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. На территориях введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. Для контроля за ходом ликвидации последствий циклона в Краснодарский край прибыл глава МЧС РФ Евгений Зиничев. Как сообщают региональные власти, в течение ближайших суток уменьшения осадков не предвидится.

"В связи с ЧС в Краснодарском крае утром в пятницу 26 октября Минтруд России направляет специалиста для оценки ситуации и координации оказания социальной помощи пострадавшим. Будет организована работа по оценке размещения граждан в ПВР (пунктах временного размещения), условий питания, поставки одежды, доставки пенсий, состояния инвалидов", — говорится в сообщении.

Добавляется, что глава Минтруда Максим Топилин поручил пенсионному фонду, Фонду социального страхования и Роструду организовать работу по восстановлению утраченных документов, технических средств реабилитации инвалидам, расследованию несчастных случав на производстве с последующими выплатами и доставке пенсий.

Отмечается, что региональная служба организует подворовые обходы. Будут составлены списки пострадавших для выплат в связи с утратой имущества.