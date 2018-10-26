Минтруд направил специалиста на Кубань для помощи в связи с ЧС

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Специалист Минтруда России направлен в Краснодарский край в связи с ЧС для координации работ по социальной помощи пострадавшим, сообщает пресс-служба ведомства.
"В связи с ЧС в Краснодарском крае утром в пятницу 26 октября Минтруд России направляет специалиста для оценки ситуации и координации оказания социальной помощи пострадавшим. Будет организована работа по оценке размещения граждан в ПВР (пунктах временного размещения), условий питания, поставки одежды, доставки пенсий, состояния инвалидов", — говорится в сообщении.
Добавляется, что глава Минтруда Максим Топилин поручил пенсионному фонду, Фонду социального страхования и Роструду организовать работу по восстановлению утраченных документов, технических средств реабилитации инвалидам, расследованию несчастных случав на производстве с последующими выплатами и доставке пенсий.
Отмечается, что региональная служба организует подворовые обходы. Будут составлены списки пострадавших для выплат в связи с утратой имущества.