Сбербанк устранил сбой в работе ряда сервисов

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Сбербанк сообщил о техническом сбое, произошедшем в четверг вечером, специалисты устранили проблему в работе ряда сервисов.

"Вечером 25 октября в сети банка произошел сбой оборудования, поэтому некоторые сервисы были недоступны. На короткое время у вас могли возникать сложности с операциями в банкоматах и в Сбербанк Онлайн. Сейчас наши специалисты всё исправили", — говорится в сообщении банка в Twitter.

Вечером 25 октября в сети банка произошел сбой оборудования, поэтому некоторые сервисы были недоступны. На короткое время у вас могли возникать сложности с операциями в банкоматах и в Сбербанк Онлайн. Сейчас наши специалисты всё исправили. Пожалуйста, извините за неудобства 🙏🏻 pic.twitter.com/YrPPIl5e6x — Сбербанк (@sberbank) 25 октября 2018 г.

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