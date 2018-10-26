Власти Сахалина будут перенимать опыт борьбы с пробками у Японии

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 окт — РИА Новости. Пробки на сахалинских дорогах можно устранять по японскому опыту, заявил по результатам поездки в Японию исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства области Эдуард Ри.

"В Японии организованы перекрестки, где пешеходы могут пересекать дорогу по диагонали. Во время движения людей весь автотранспорт останавливается, и наоборот. Думаю, такой подход к светофорному регулированию можно применить и в Южно-Сахалинске. Он позволит обеспечить безопасность пешеходов и значительно увеличить пропускную способность дорог", — цитирует главу регионального минстранса пресс-служба областного правительства.

Сахалинская делегация во главе с зампредом правительства Алексеем Беликом находится в Японии по случаю 20-летию подписания договора о дружбе и экономическом сотрудничестве между Сахалинской областью и губернаторством Хоккайдо. Накануне в Саппоро гости участвовали в совещании с японскими партнерами по вопросам транспортного регулирования и взяли на вооружение передовой опыт.

На Хоккайдо выявлены 183 заторных участка, где скорость движения в часы пик меньше 20 километров в час. Решением проблемы занимается специальная комиссия, куда входят управляющие муниципальными дорогами, сотрудники полиции, члены ассоциаций автобусных и грузовых перевозок.

"Был разработан метод разумного пользования дорогами. Датчики интерактивной системы ETC 2.0, установленные на трассах, собирают сведения о скорости, резких поворотах и торможении и передают их управляющему дорогами. В соответствии с этим составляется календарь пробок. Данные распространяются посредством радио, информационных табло, GPS-навигаторов. Получая такую информацию, водитель может поменять маршрут", — цитирует пресс-служба заместителя начальника сектора планирования дорог департамента развития губернаторства Хоккайдо Аоки Сюити.

Сахалинская делегация также встретилась с давними партнерами региона. Японская сторона предложила, в частности, проекты реконструкции санатория "Синегорские минеральные воды" и преобразования здания японского банка в Корсакове в музей. Кроме того, сегодня есть планы по созданию российско-японской рабочей группы по развитию Корсаковского морского порта.

"На сегодняшний день разработано несколько проектов многофункционального культурного центра в Южно-Сахалинске, в том числе и с участием японских компаний. В целом, сотрудничество с правительством и деловыми кругами Хоккайдо имеет большое значение с точки зрения инфраструктурного развития Сахалина и Курил", — резюмировал Алексей Белик.