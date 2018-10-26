Суд в Москве рассмотрит вопрос о разводе юмористов Петросяна и Степаненко

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы в пятницу продолжит рассмотрение исков о разводе юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко и разделе их имущества, сообщили РИА Новости в суде.

Заседания проходят в закрытом режиме. Как ожидается, судья вынесет решение по ходатайству о частичном снятии ареста со счетов пары. Сейчас, как сообщил ранее адвокат Сергей Жорин, они не могут даже оплатить коммунальные расходы.

Суд рассматривает сразу два иска: первый подали юристы Степаненко, встречный иск — представители Петросяна. Как стало известно ранее, артисты пытались договориться миром, но не смогли самостоятельно поделить имущество — одна из квартир пары в центре Москвы стоит почти столько же, как и все остальное имущество, но никто из супругов не готов оставить ее себе. Авторские права на произведения они пока не делят. Суд наложил арест на спорное имущество, чтобы никто из супругов не попытался продать его до решения суда. Из-за формальных нарушений недвижимость, расположенная в Подмосковье, под арест не попала. Также под арестом находится счета Петросяна и Степаненко.

Петросян и Степаненко женаты более 30 лет. О причине расставания официально не сообщается, о разводе просили представители обеих сторон, хотя первый иск подала Степаненко. Ранее она назвала развод "житейским делом" и предложила дождаться решения суда. При этом Петросян выразил надежду, что они придут к согласию и мирному разрешению вопроса.