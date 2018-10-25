Аксенов резко раскритиковал власти Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов подверг резкой критике власти Симферополя.
Аксенов подверг резкой критике власти столицы Крыма за продолжающиеся проблемы в уборке города, свалки, плохо организованную работу общественного транспорта и неоптимизированную маршрутную сеть, а также парализованный в Симферополе трафик из-за одновременно начатого ремонта нескольких магистралей.
"Я с них шкуру спущу с понедельника, я за них работать не намерен", — сказал Аксенов.
Администрацию Симферополя с сентября 2017 года возглавляет Игорь Лукашев.
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