САРАТОВ, 25 окт — РИА Новости. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев в четверг объявил выговор первому замминистра строительства и ЖКХ и потребовал уволить председателя городского комитета ЖКХ за срыв отопительного сезона в Саратове, где без отопления остаются около 90 многоквартирных домов, сообщила пресс-служба главы региона.
"Глава региона объявил о вынесении выговора первому замминистра строительства и ЖКХ Павлу Мигачеву. Губернатор также рекомендовал мэру Саратова освободить от занимаемой должности председателя городского комитета ЖКХ", — говорится в сообщении.
Радаев на совещании по теме теплоснабжения жилого фонда Саратова отметил, что ставилась задача подготовиться к отопительному сезону к 1 октября, но в настоящее время на "горячие линии" поступают до 200 сообщений в день о том, что нет тепла в домах.
По данным областных и городских властей, в настоящее время тепло подается на все объекты социальной сферы Саратова, но без отопления остаются около 90 многоквартирных домов.
В настоящее время в Саратове плюс 9 градусов.