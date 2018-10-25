САРАТОВ, 25 окт — РИА Новости. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев в четверг объявил выговор первому замминистра строительства и ЖКХ и потребовал уволить председателя городского комитета ЖКХ за срыв отопительного сезона в Саратове, где без отопления остаются около 90 многоквартирных домов, сообщила пресс-служба главы региона.

Ранее в среду Радаев раскритиковал работу чиновников, ответственных за отопительный сезон в Саратове, где без отопления тогда были 170 многоквартирных домов. Глава региона назвал ситуацию с вхождением в отопительный сезон в городе вопиющей, подчеркнув, что за ней стоит бездействие муниципальных и областных чиновников.

"Глава региона объявил о вынесении выговора первому замминистра строительства и ЖКХ Павлу Мигачеву. Губернатор также рекомендовал мэру Саратова освободить от занимаемой должности председателя городского комитета ЖКХ", — говорится в сообщении.

Радаев на совещании по теме теплоснабжения жилого фонда Саратова отметил, что ставилась задача подготовиться к отопительному сезону к 1 октября, но в настоящее время на "горячие линии" поступают до 200 сообщений в день о том, что нет тепла в домах.

"Если не включили теплоснабжение, значит, нужно работать как в чрезвычайной ситуации, потому что вы не исполнили задачу … Почему не была проведена необходимая подготовка, и дома остаются без тепла? Убедительной причины вы не приводите. Кто персонально несет ответственность за срыв начала отопительного сезона в Саратове? Именно вы, как профильные руководители", — цитирует Радаева его пресс-служба.

По данным областных и городских властей, в настоящее время тепло подается на все объекты социальной сферы Саратова, но без отопления остаются около 90 многоквартирных домов.

В настоящее время в Саратове плюс 9 градусов.