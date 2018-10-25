Аксенов пообещал продолжить борьбу с коррупцией в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что борьба с коррупцией в органах власти республики будет продолжена.

"Ни один человек не уйдет от наказания. Никому здесь спуска не будет. Никакой ранг и никакие должности не спасут никого от уголовного преследования в случае, если будут обнаружена защита своих личных интересов вопреки государственным. За последнее время восемь эпизодов по документированию взяток, с поличным в том числе, были представлены лично мной и антикоррупционным комитетом. Так что работу эту продолжим, никого неприкасаемых нет", — сказал Аксенов в телевизионной программе "Серьёзный разговор" в прямом эфире телеканала "Крым 24".

Басманный суд Москвы 18 октября арестовал на два месяца вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина, который, по версии следствия, "систематически получал взятки", а также бывшего и.о. замминистра транспорта Крыма Валентина Дукорского и бывшего первого зампреда комитета конкурентной политики Крыма Ярослава Сливку по обвинению во взяточничестве. Всем троим обвинение предъявлено по части 6 статьи 290 УК РФ.

Нахлупин, задержанный правоохранительными органами в Москве и арестованный 18 октября на два месяца, работал в правительстве региона с января 2016 года, где курировал реализацию федеральной целевой программы развития Крыма. Кураторство ФЦП на уровне региона перешло в его обязанности после ареста и отставки бывшего куратора программы, вице-премьера Олега Казурина, осужденного на 11,5 лет колонии за взяточничество в особо крупном размере. После отставки в марте 2018 года вице-премьера Владимира Серова глава Крыма поручил Нахлупину курировать транспорт. Также он курировал работу госстройнадзора Крыма.

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