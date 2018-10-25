Жириновский предложил способ борьбы с "резиновыми" квартирами

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил бороться с "резиновыми" квартирами при помощи запрета прописывать всех, кроме родственников хозяина, а также вернуть прописку вместо регистрации.

"Как бороться с криминалом, растекающимся из "резиновых" квартир и офисов? Запретить прописывать всех, кроме родственников хозяина… Слово "регистрация" звучит неприятно. Надо вернуть русский термин "прописка". Уважать граждан и язык", — написал Жириновский на своей странице в Facebook

Парламентарий отметил, что порой хозяева "резиновых" квартир регистрируют у себя по сто человек. "К "резиновым" квартирам добавляются "резиновые" офисы. Владельцы помещений наживаются, раздавая регистрацию за деньги. Помещение арендуют преступники, которые укрываются от закона. Страдают нормальные граждане", — добавил политик.