Рязанская область создала первый в стране модельный центр занятости

РЯЗАНЬ, 25 окт — РИА Новости. Рязанская область первой в стране создала модельный центр занятости, позволяющий отдельно работать с людьми старшего поколения, сообщил в четверг журналистам губернатор Николай Любимов.

Губернатор напомнил о том, что Рязанская область входит в проект по системной поддержке и повышению качества жизни граждан старшего поколения, который реализуется в рамках исполнения майского указа президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года".

По словам Любимова, активная работа по проекту начнется с 2019 года. Губернатор отметил, что там люди предпенсионного возраста получат возможность пройти профессиональное переобучение и получить дополнительное образование по специальностям, которые востребованы в настоящее время на региональном рынке труда. Работодателям будут предоставляться субсидии из федерального и регионального бюджетов на возмещение затрат по организации обучения таких граждан. На одного человека планируется выделять порядка 34 тысяч рублей. В эту сумму входят затраты на прохождение медицинской комиссии, переезд к месту учебы и обратно, а также аренда жилья, если обучение будет организовано не по месту жительства человека.

Как рассказал Любимов, в следующем году планируется, что более 1,1 тысячи жителей Рязанской области предпенсионного возраста смогут стать участниками программы по профессиональному обучению. Он отметил, что особое внимание трудоустройству людей предпенсионного и пенсионного возраста будет уделено в центре занятости, который скоро откроется в новом формате.

"Рязанский регион первым в стране создал и открывает модельный центр занятости, позволяющий отдельно работать с людьми старшего поколения. Для них будут формироваться конкретные предложения по конкретным специальностям", — сказал Любимов.

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