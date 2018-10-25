Рязанская область может присоединиться к проекту "Великие имена России"

РЯЗАНЬ, 25 окт — РИА Новости. Рязанская область может принять участие во всероссийском проекте "Великие имена России" и присвоить имя одного из известных людей, связанных с рязанской землей, местному военному аэродрому, заявил в четверг губернатор Николай Любимов на пресс-конференции.

Любимов отметил, что проект "Великие имена России" — очень важная и нужная инициатива. По словам главы региона, жители области могли бы высказать свое мнение по поводу присвоения имени аэродрому в Дягилеве.

"Если Минобороны посчитает более целесообразным дать аэродрому имя военного человека, их у нас достаточно много, можно выбрать, например, Василия Маргелова. Он хотя и не рязанец, но связан с ВДВ, а Рязань — столица ВДВ. Я не знаю, как насчет (Сергея) Есенина, возьмет ли Минобороны на себя такую смелость назвать военный аэродром в честь поэта, но тем не менее, я думаю, недостатка в предложениях не будет", — сказал Николай Любимов.

В рамках общенационального проекта "Великие имена России" официальные наименования 45 аэропортов международного и федерального значения могут быть дополнены именами известных российских деятелей разных эпох. Инициаторами проекта выступили Российское историческое общество, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское военно-историческое общество. Общественная палата РФ выступила агрегатором инициатив по реализации идеи. Результаты объявят 5 декабря.

Другие новости региона читайте здесь >>