Роскомнадзор предоставил Google три дня для ответа по выявленному нарушению

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Компания Google должна будет в течение трех дней ответить Роскомнадзору на акт о неисполнении требования по подключению к системе мониторинга заблокированных сайтов, после получения ответа ведомство примет решение о передаче документов в суд, сообщил РИА Новости замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

Ранее в четверг Роскомнадзор сообщил, что поисковик Google не подключился к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов. Штраф за это административное нарушение составляет 500-700 тысяч рублей. В пресс-службе Google воздержались от комментариев.

Как рассказал Субботин, сейчас Роскомнадзор направляет в компанию акт проверки Googlе по подключению к реестру. "У них будет три дня, чтобы ответить нам и прислать нам свои возражения", — отметил он.

"После получения ответа от компании у нас будет несколько дней на принятие решения о составлении протокола об административном правонарушении. Затем протокол направляется нами в суд, и суд уже решает вопрос о назначении штрафа", — добавил замглавы Роскомнадзора.

Власти РФ с 26 сентября получили право штрафовать операторов поисковых систем за неисполнение обязанности прекратить выдачу сведений обо всех интернет-ресурсах с информацией, доступ к которой в РФ ограничен.

Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях были подписаны президентом РФ 27 июня. В ноябре 2017 года вступил в силу закон, предусматривающий блокировку VPN-сервисами и анонимайзерами доступа к запрещенным ресурсам. В противном случае они будут заблокированы сами. Кроме того, закон возлагает на поисковые системы обязанность прекращать на территории РФ выдачу ссылок на заблокированные в стране ресурсы. В настоящее время к ФГИС, содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов, подключены поисковики Mail.Ru, "Спутник", "Яндекс" и Rambler.