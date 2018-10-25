Минэкологии объяснило причины неприятного запаха в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 25 окт – РИА Новости. Запах куриного помета, на который жаловались жители Челябинска в минувшие два дня, с птицефабрик принес в город южный ветер, сообщил РИА Новости в четверг руководитель управления экологического просвещения минэкологии Виталий Безруков.

На странице в соцсети "Вконтакте", посвященной Челябинску, пользователи, живущие в разных районах города, жалуются на неприятный запах в воздухе в среду и четверг. По их мнению, пахнет навозом, но откуда идет запах, неясно. Одна из жительниц Челябинска записала видео, в котором сообщает, что боится отпускать детей на улицу из-за этого запаха.

"В министерство экологии области по данным на утро поступали обращения жителей Челябинска на запах помета в воздухе. Да, действительно, запах был. Лабораторией были проведены замеры, специалисты сообщили, что, по предварительной информации, запах разносился южным ветром с полей, где местные птицефабрики размещают куриный помет", — сказал собеседник агентства.

В настоящее время, по данным Безрукова, этого запаха уже нет. Он пояснил, что такая ситуация возникает разово и зависит от направления ветра.

По данным Челябинского центра гидрометеорологии, 24 октября 2018 года в Челябинске превышений предельно допустимой концентрации в разовых пробах загрязняющих веществ не отмечено. В Магнитогорске отмечен случай превышения ПДК взвешенных веществ в 1,2 раза в Ленинском районе (левый берег).