В Госдуму внесли законопроекты, расширяющие полномочия омбудсменов

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и другие сенаторы внесли в Госдуму пакет законопроектов, позволяющих расширить полномочия и компетенцию региональных уполномоченных по правам человека.

Они предусматривают, в частности, возможность региональных омбудсменов посещать места принудительного содержания, получать от правоохранительных органов необходимые для рассмотрения жалоб разъяснения, обращаться в суд, в соответствующие органы с ходатайством о возбуждении дисциплинарного производства и ряд других.

Как сообщил РИА Новости Клишас, законопроекты подготовлены в целях создания на региональном уровне необходимых условий для обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан. Он напомнил, что институт региональных омбудсменов существует в России с 2015 года, однако, в отличие от федерального уполномоченного по правам человека, у них не прописаны на законодательном уровне в полной мере их полномочия по восстановлению нарушенных прав граждан.

"Действующая в настоящее время модель правового регулирования не обеспечивала деятельность регионального уполномоченного эффективными механизмами правовой защиты. Общие положения о его статусе установлены федеральным законом, более подробно его компетенция прописывалась в региональных законах. Однако данная модель не предполагала обязательности рассмотрения заявлений региональных уполномоченных в правоохранительные органы", — пояснил сенатор.

Поэтому так важно было, сказал Клишас, "закрепить на уровне федерального законодательства, в частности, положения о возможности посещать места принудительного содержания, получать от правоохранительных органов необходимые для рассмотрения жалоб разъяснения, обращаться в суд, в соответствующие органы с ходатайством о возбуждении дисциплинарного производства и ряд других".

"Принятие этих законопроектов позволит сформировать действенные механизмы восстановления нарушенных прав на региональном уровне и повысить эффективность деятельности региональных уполномоченных по защите прав человека", — заявил он. По словам сенатора, реализация предложенных поправок позволит также реализовать гарантированную конституцией обязанность государства соблюдать и защищать права и свободы человека.

"Значимость совершенствования законодательства в данной сфере предопределяется тем, что права человека, являясь высшей ценностью, определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность органов публичной власти", — подчеркнул Клишас. По его словам, именно с учетом этих положений, а также в целях обеспечения реализации прав и учрежден институт уполномоченного по правам человека.

Авторами законопроекта, помимо Клишаса, значатся сенаторы Людмила Бокова, Валентина Петренко, Елена Афанасьева, Владимир Полетаев и Эдуард Исаков.