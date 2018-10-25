В Москве оправдали фигуранта "болотного дела" по обвинению в убийстве

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Присяжные в Мосгорсуде оправдали бывшего фигуранта "болотного дела" Рихарда Соболева по обвинению в убийстве на почве национализма, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Присяжные заседатели признали его невиновным в совершении преступления и единодушно проголосовали за оправдание (8 человек из 8)", — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что после оглашения вердикта он был освобожден из-под стражи в зале суда. Соболев не признавал вину в убийстве.

Как считало следствие, подсудимый с соучастниками убили гражданина Узбекистана в 2014 году в московском районе Тушино, на теле мигранта было зафиксировано множество ножевых ранений.

Рихард Соболев был фигурантом "болотного дела". По словам его адвоката Максима Короткова-Гуляева, обвиняемого, придерживающегося националистических взглядов, задержали вместе с единомышленниками, когда те направлялись на Болотную площадь.

В ходе выступления Владимира Путина в 2012 году на форуме "Селигер" президенту задали вопрос о группе националистов, не участвовавших в митинге, после чего Соболева и задержанных вместе с ним освободили из-под ареста под подписку о невыезде. Позже Соболев попал под амнистию вместе с теми фигурантами, кто не обвинялся в применении насилия в отношении представителей власти.

Согласованное с властями шествие по Якиманке и митинг на Болотной площади в мае 2012 года вылились в беспорядки и столкновения с полицией. Пострадали десятки человек, более 400 демонстрантов были задержаны.