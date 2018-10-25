В Подмосковье отменили штрафы за лежание на полу в аэропортах

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Депутаты Мособлдумы отменили штрафы за нарушение некоторых правил поведения в аэропортах, сообщает телеканал "360".

Парламентарии проголосовали за отмену внесенных в апреле поправок, в соответствии с которыми правительство Подмосковье получило право штрафовать нарушителей правил поведения в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Пассажиров могли наказать, в частности, за то, что они сидят или лежат на полу, слушают музыку без наушников, загромождают проходы, передвигаются по зданию аэропорта верхом на животных, велосипедах или других транспортных средствах, кроме инвалидных колясок.

В ближайшее время соответствующие изменения внесут в региональный закон.