Пензенский губернатор призвал разработать закон о профилактике преступлений

ПЕНЗА, 25 окт — РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в четверг предложил разработать региональный закон и профильную программу для усиления профилактики преступлений в области, сообщило областное правительство.

"Иван Белозерцев предложил подготовить региональный закон о профилактике преступлений, разработать соответствующую областную программу с целью усиления профилактических мер, направленных на снижение уровня преступности на территории субъекта РФ", — говорится в сообщении.

Инициативу глава региона озвучил в четверг в Пензе на открытом форуме "Актуальные вопросы в сфере профилактики правонарушений и преступлений". По словам губернатора, в регионе уровень преступности на протяжении нескольких лет остается одним из самых низких в РФ и по итогам девяти месяцев текущего года составляет 707 преступлений на 100 тысяч населения, тогда как в Приволжском федеральном округе этот показатель составляет 960 преступлений, а по стране — 1015.

"Вместе с тем в текущем году количество зарегистрированных преступлений несколько выросло. Это обязывает нас усиливать меры профилактики — анализировать характер преступности, выявлять причины, работать над их устранением. В первую очередь, это касается адресной работы с… лицами, подверженными алкогольной, наркотической зависимости, не имеющими стабильного дохода, неблагополучными семьями", — цитирует Белозерцева его пресс-служба.

Он отметил, что за январь-сентябрь текущего года на 13,5% сократилось число бытовых преступлений, но количество преступлений в состоянии опьянения выросло на 3%, при этом основными причинами тяжких бытовых преступлений были семейное неблагополучие, безработица, имущественные споры. На профилактическом учете в регионе состоит 418 человек, отнесенных к категории лиц, представляющих опасность для окружающих.

"Сегодня мы должны вместе подумать над методами совершенствования этой деятельности, чтобы защитить наших граждан от семейно-бытовых дебоширов, уберечь и самих лиц с нестабильным поведением от необдуманных преступных деяний", — отметил губернатор.