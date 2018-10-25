Минтруд поручил оказать социальную помощь пострадавшим от стихии на Кубани

Автомобиль на улице в Туапсе, подтопленной в результате сильных дождей

Автомобиль на улице в Туапсе, подтопленной в результате сильных дождей

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Минтруд России поручил Пенсионному фонду, Фонду социального страхования, Роструду, Федеральному бюро МСЭ оказать социальную помощь пострадавшим в результате подтопления в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В связи с подтоплением в результате выпадения обильных осадков в Краснодарском крае Минтруд России поручил Пенсионному фонду России, Фонду социального страхования России, Роструду, Федеральному бюро МСЭ оказать социальную помощь по компетенции данных ведомств", — заявили в ведомстве.

"В частности, будут приняты меры по восстановлению утраченных гражданами пенсионных документов, индивидуальных программ реабилитации и абилитации, технических средств реабилитации… Будет обеспечена бесперебойная выплата пенсий, пособий по безработице и других социальных пособи ", — пояснили в Минтруде.

В связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления, в Туапсинском и Апшеронском районах введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы.

Сейчас в Туапсинском районе идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. Для контроля хода ликвидаций последствий циклона в Краснодарский край вылетела оперативная группа с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым. Как сообщают региональные власти, в течение двух суток уменьшения осадков не предвидится.