Глава Кубани назвал рост цен на питьевую воду недопустимым

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал недопустимым рост цен на питьевую воду после начала проблем с водоснабжением из-за непогоды.

Объезжаем пострадавшие территории. Жители жалуются на резкий рост цен на питьевую воду. Это НЕДОПУСТИМО. pic.twitter.com/opn5ICFgvT — Вениамин Кондратьев (@kondratyevvi) 25 октября 2018 г.

​

Ранее сообщалось, что жители Туапсе обсуждают в одном из городских пабликов в социальной сети "ВКонтакте" цены на воду, которая, по их данным, подорожала после начала проблем.

"Объезжаем пострадавшие территории. Жители жалуются на резкий рост цен на питьевую воду. Это недопустимо", — написал Кондратьев в Twitter.

В Туапсе в результате ливней произошло повреждение магистрального водопровода на участке от Мессажая до моста на улице Сочинской. Также произошло подтопление насосной станции на НПЗ, из-за чего временно прекращена подача воды в микрорайоны Грознефть и Звездный. Работают аварийные бригады.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об открытии горячей линии по вопросам подвоза питьевой воды в пострадавшие от затопления территории. В Туапсе питьевую воду уже доставляют по 48 адресам. Пострадавшим в других территориях подвоз воды организуется по заявкам.

В Туапсинском и Апшеронском районах из-за подтоплений введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы.

Администрация региона сообщала, что острой проблемы с продовольственным обеспечением в пострадавших от стихии районах нет. Краевой департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя отмечал, что следит за ситуацией по искусственному завышению цен на товары.