В Минпросвещения готовы направить учителей в русские школы за рубежом

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Министерство просвещения России готово направлять учителей-предметников для преподавания на русском языке в другие страны, заявила глава ведомства Ольга Васильева.

"Мы будем работать и с другими странами, которые заинтересованы в этом проекте, чтобы наши учителя ехали и на родном языке (преподавали — ред.)", — сказала Васильева на пленарном заседании в Совете Федерации.

Гуманитарный проект по направлению в школы Республики Таджикистан учителей из российских регионов реализуется второй год подряд. В этом году учителей из РФ также отправили в Киргизию.