В Ивановской области ежемесячные выплаты многодетным продлены до 2021 года

ИВАНОВО, 25 окт — РИА Новости. Многодетные семьи Ивановской области продолжат получать ежемесячные выплаты при рождении третьего и последующих детей до конца 2021 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Соответствующий закон внес в региональный парламент глава региона Станислав Воскресенский. Сегодня нормативный документ принят депутатами в двух чтениях. Выплаты будут предоставляться семьям при рождении третьих и последующих детей", — уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что ранее программа распространялась на правоотношения, возникшие в связи с рождением (усыновлением) третьего и последующих детей в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2018 года.

На 2019 год на предоставление ежемесячной выплаты многодетным семьям предусмотрено 498,8 миллиона рублей, в том числе, средства федерального бюджета в размере 459,3 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе.

За девять месяцев 2018 года в регионе родилось 6916 детей, из них 1261 — третий или последующий ребенок в семье. За это время выплату получили более четырех тысяч семей, на эти цели было направлено 365,1 миллиона рублей, в том числе из федерального бюджета — 149,7 миллиона рублей.

В Ивановской области ежемесячная выплата семьям при рождении третьего и последующих детей введена в 2013 году. Выплата предоставляется до достижения ребенком возраста трех лет в случае, если среднедушевой доход семьи не превышает среднедушевой денежный доход населения в Ивановской области (в настоящее время — 23678,8 рублей). Размер выплаты в 2018 году составляет 10143 рубля.

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