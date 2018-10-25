Губернатор Кубани оценил работу оперативных служб во время стихии

КРАСНОДАР, 25 окт — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что все оперативные службы в условиях чрезвычайной ситуации из-за непогоды сработали своевременно.

"Все службы сработали своевременно. Сейчас наш главный приоритет – это восстановление дорог, коммуникаций и работы социальных объектов", — цитирует пресс-служба администрации региона слова Кондратьева в ходе заседания краевого штаба по ликвидации ЧС.

В связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. В Туапсинском и Апшеронском районах введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы.