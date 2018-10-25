МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил таможенников с профессиональным праздником.

В четверг днем глава государства провел в Кремле рабочую встречу с главой Федеральной таможенной службы Владимиром Булавиным.

"Владимир Иванович, сегодня праздник – День таможенника. Поэтому я хочу поздравить и Вас, и весь личный состав, всех сотрудников таможни российской с профессиональным праздником и пожелать вам успехов, всем удачи, здоровья, хорошего настроения", — сказал Путин.

Он предложил руководителю службы поговорить о том, как ведутся перечисления в федеральный бюджет, о последних преобразованиях и создании единого механизма администрирования фискальных платежей.