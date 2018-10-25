Путин призвал ФСИН модернизировать инфраструктуру исправительных учреждений

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Федеральной службе исполнения наказаний необходимо модернизировать инфраструктуру исправительных учреждений, условия содержания заключенных должны соответствовать современным стандартам, а система охраны- быть надежной, заявил президент РФ Владимир Путин.
Федеральной службе исполнения наказаний, отметил президент, предстоит сосредоточить внимание на решении приоритетных проблем. Одна из них — модернизация инфраструктуры исправительных учреждений.
Глава государства также отметил улучшение ряда показателей МВД РФ в течение этого года.
"Вместе с другими правоохранительными органами и спецслужбами сотрудники полиции надежно обеспечили безопасности проведения чемпионата мира по футболу в России", — сказал Путин.