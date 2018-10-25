Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Дождливая и ветреная погода ожидается в Москве в ближайшую субботу, порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду, в воскресенье он немного стихнет, однако температура воздуха в столице понизится до 3 градусов тепла, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"В выходные погода будет разная — в ночь на субботу будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ночь будет прохладная: в Москве плюс 1-3 градуса, местами до минус 1 градуса. По области разброс температур от минус 2 до плюс 3 градусов. Порывы юго-западного ветра днем местами будут усиливаться до 12-17 метров в секунду", — рассказала собеседница агентства.

Днем в субботу, по словам Поздняковой, в городе увеличится облачность, время от времени будет приниматься дождь, однако столица окажется в теплом секторе атлантического циклона и температура в Москве повысится до плюс 5-7 градусов.

"В воскресенье ночью еще будет сказываться влияние циклона, временами будет идти дождь, поэтому температура ночью останется такой же: плюс 1-3 градуса в Москве и от минус 1 до плюс 4 по области. Дневная температура уже будет пониже, а ветер немного стихнет: в городе будет плюс 3-5 градуса, по области плюс 1-6 градусов", — заключила Позднякова.