В ГД отклонили проект о частичной отмене наказания за нацистскую символику

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в четверг рекомендовал нижней палате парламента отклонить проект об отмене административной ответственности за показ нацистской символики при условии отсутствия признаков пропаганды.

"Концепция проекта в предложенной редакции не может быть поддержана", — заявил на заседании член комитета Дмитрий Перминов.

Предлагалось внести соответствующие изменения в федеральные законы "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и "О противодействии экстремистской деятельности", а также в КоАП.

"Настоящим проектом федерального закона предлагается исключить административную ответственность для случаев использования нацистской символики или атрибутики в произведениях науки, литературы, искусства, а также в информационных, учебных и просветительских целях при условии отсутствия признаков пропаганды", — следует из пояснительной записки к сенаторскому законопроекту.

Как отмечалось, действующим законодательством запрещается пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения. Административным законодательством предусмотрена ответственность за нарушение данных положений.

"Тем самым, под действие указанного запрета попадает демонстрация любой кино- и телепродукции, а также произведений литературы и искусства о Великой Отечественной войне. Неточность рассматриваемых норм уже привела к формированию спорной судебной практики", — отмечается в пояснительной записке.