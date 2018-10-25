Путин рассказал о росте военных пенсий в 2019 году

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности. 25 октября 2018

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности. 25 октября 2018

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Рост военных пенсий в 2019 году превысит 6%, заявил президент РФ Владимир Путин.

"С 1 октября 2019 года с учетом принятого решения об индексации денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним лиц увеличится на 4,3%, а военные пенсии также с 1 октября будущего года будут дополнительно проиндексированы еще на 2%. Таким образом, общий рост военных пенсий составит 6,3%", — заявил Путин на церемонии встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности, присвоения им высших (специальных) воинских званий и классных чинов.

В связи с этим Путин поручил правительству предусмотреть в проекте федерального бюджета на 2019-2021 годы соответствующие ресурсы, а парламентариев попросил поддержать необходимые поправки.