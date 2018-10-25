ЯЛТА, 25 окт – РИА Новости. Никитский ботанический сад вывел новый сорт хризантем "Друзья Крыма", сообщил директор Делового и культурного центра Крыма Ярослав Иванченко.

В Ливадийском дворце Ялты в 2017 году была учреждена Международная ассоциация "Друзья Крыма" и принято воззвание-декларация о необходимости восстановления нормальных отношений между Крымом и странами мира. На сегодняшний день ассоциация насчитывает более 150 человек из 36 стран мира.

"Селекционеры Никитского ботанического сада по нашей просьбе вывели специальный сорт хризантем, который назвали "Друзья Крыма", — сказал Иванченко на Международной конференции "Крым в современном международном контексте".

Он также продемонстрировал всем участникам конференции новый сорт хризантем — небольшие цветы белого цвета.

"Мы хотим эту селекцию размножать. Во-первых, мы ее посадим в Ливадийском дворце, а во-вторых мы передадим нашим друзьям Крыма, чтобы этот сорт хризантем появился в их странах", — подчеркнул Иванченко.