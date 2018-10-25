Президентом РАО стал декан психологического факультета МГУ Зинченко

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Декан психологического факультета МГУ, член-корреспондент Российской академией образования (РАО) стал президентом РАО, передает корреспондент РИА Новости.

Из 168 голосовавших членов РАО "за" проголосовали 139, 29 — "против".

"Это, с одной стороны, большое доверие, с другой стороны, как психологи скажут, у меня еще есть зона развития. Я думаю, что это как раз есть тот этап, который нужно пройти со всеми коллегами и выработать общие задачи и приступить к их решению на благо нашей Российской академии образования. Спасибо всем большое", — сказал Зинченко в РАО.

Зинченко занимает пост декана психологического факультета МГУ, является заведующим кафедрой методологии психологии факультета, имеет степень доктора психологических наук, является лауреатом премии правительства РФ в области образования, почетным работником высшего профессионального образования РФ и почетным профессором португальского Университета имени Фернандо Пессоа. До назначения президентом РАО занимал пост ее вице-президента.