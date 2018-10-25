Путин наградил президента РАО за укрепление единства российской нации

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присудил президенту Российской академии образования Людмиле Вербицкой премию за вклад в укрепление единства российской нации 2018 года, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портал правовой информации.

"Присудить премию президента РФ за вклад в укрепление единства российской нации 2018 года и присвоить почетное звание лауреата премии президента РФ за вклад в укрепление единства российской нации Вербицкой Людмиле Алексеевне, президенту федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия образования", — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что в четверг пройдут выборы президента и органов управления Российской академии образования. Согласно уставу академии, вновь избранный президент академии вносит предложения по кандидатам вице-президентов и членов президиума РАО для их избрания на Общем собрании. Также будут представлены кандидатуры академиков-секретарей отделений РАО, которые будут избраны на общих собраниях отделений академии.