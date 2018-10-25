Жизнь подтвердила правильность выбора крымчан на референдуме, заявили в МИД

ЯЛТА, 25 окт – РИА Новости. Жизнь подтвердила глубокую правильность выбора крымчан на референдуме в марте 2014 года, который привел к воссоединению Крыма с Россией, заявил директор департамента по связям с субъектами Российской Федерации, парламентом и общественными объединениями МИД РФ Семен Григорьев.

"Жизнь подтвердила глубокую правильность принятого в марте 2014 года решения жителей полуострова о воссоединении с Россией. Сегодняшняя стабильность в политическом и социально-экономическом развитии Крыма и прочный мир на многонациональной крымской земле высвечивают яркие результаты свободного волеизъявления крымчан, сделавших судьбоносный выбор", — сказал Григорьев на международной конференции "Крым в современном международном контексте".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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