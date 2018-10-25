На московских водных объектах с начала осени спасли восемь человек

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. На водных объектах Москвы с начала осени произошло 12 происшествий, было спасено 8 человек, сообщили в четверг в пресс-службе Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (МГПСС).

По данным пресс-службы, в среднем в сентябре у воды отдыхали до 5 тысяч человек в день, в первой декаде месяца количество достигало 9,5 тысяч.

Сейчас на поисково-спасательных станциях службы идет активная подготовка к работе в зимний сезон.

"Наши спасатели проходят как теоретическую, так и практическую подготовку по оказанию помощи людям, терпящим бедствие на воде зимой. Мы обучаем способам спасения со льда, обращению с новой техникой", — отметил первый заместитель МГПСС Сергей Ежов.

Подготовка спасателей на воде к зиме закончится 21 ноября. По данным пресс-службы МГПСС, в холодное время года на водных объектах Москвы задействуют 164 плавсредства, среди которых 24 судна на воздушной подушке, квадроциклы, снегоход, 4 передвижных спасательных поста и гребные лодки.