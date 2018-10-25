Международные аэропорты Анадырь и Чебоксары получат имена великих россиян

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Чукотский автономный округ и Республика Чувашия присоединились к общенациональному конкурсу "Великие имена России", сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ. В список для голосования на сайте великиеимена.рф уже добавлен международный аэропорт Анадырь (Угольный), вскоре также можно будет проголосовать за имя для международного аэропорта Чебоксары.

"Проект оказался поистине народным, живым. Люди в регионах мгновенно с большим интересом на него откликнулись. Конечно, оргкомитет конкурса не мог не пойти навстречу пожеланиям и расширил число участников", — отметил секретарь ОП РФ Валерий Фадеев.

Жители Чукотки уже предложили 10 имен выдающихся личностей, которые могут быть присвоены аэропорту Анадыря. В частности, в список вошли военный летчик, герой Великой Отечественной войны Тимофей Елков, писатель, автор знаменитого сборника рассказов "Чукотская сага" Юрий Рытхэу, русский и советский океанолог, исследователь Арктики Николай Евгенов, выросший в Анадыре космонавт Герой России Павел Виноградов, лучший оленевод Чукотки Герой Социалистического Труда Иван Аренто.

Общественная палата Чувашской Республики также готовится к проведению публичных обсуждений и формированию списка имен-претендентов для названия международного аэропорта Чебоксары. В качестве одного из вариантов предложено имя космонавта, Героя Советского Союза, генерал-майора авиации Андрияна Николаева.

"Николаев — первый космонавт, который в 1962 году работал на орбите без скафандра, первый космонавт, который участвовал в военном эксперименте в космосе. Население Чувашии им гордится", — заявил член Общественной палаты РФ от Чувашской Республики Николай Паштаев.

Как отмечается в сообщении, до 28 октября 2018 года жители регионов проведения общенационального конкурса "Великие имена России" могут предложить свои варианты имен для аэропортов-участников. Эта опция доступна на сайте проекта великиеимена.рф.

В настоящее время в адрес оргкомитета конкурса уже поступило в общей сложности более 400 вариантов имен — от исторических фигур и деятелей советского периода до современников. Представлен как общенациональный, так и локальный культурно-исторический контекст.