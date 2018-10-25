Завершен прием заявок на конкурс "Лидеры России"

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Завершилась регистрация на конкурс "Лидеры России" 2018-2019 годов. За две недели поступило более 227 тысяч заявок из всех регионов РФ и 68 стран мира.

Теперь участникам до 18.00 27 октября (по местному времени) необходимо записать и загрузить в систему видеоинтервью с ответами на вопросы о цели участия и главном профессиональном достижении. Это обязательное условие для доступа к следующим заданиям дистанционного этапа.

"Итоги заявочной кампании говорят о востребованности конкурса "Лидеры России" и повышении к нему интереса как россиян, так и наших соотечественников за рубежом. Важно, что в этом году были организованы дополнительные технологические решения по защите от двойных регистраций на конкурс от одного и того же человека", — отметил руководитель проекта, генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей", проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Подавляющее большинство участников конкурса — граждане Российской Федерации, иностранцы занимают около 2% общего числа заявителей. В этом году участвует больше опытных управленцев, чем молодых: 57,5% конкурсантов старше 35 лет, 42,5% — в возрасте до 35 лет.

По федеральным округам участники из России распределились следующим образом: Центральный федеральный округ (34,13%), Приволжский (18,9%), Северо-Западный (12,85%), Сибирский (10,18%), Уральский (9,56%), Южный (8,01%), Дальневосточный (3,65%) и Северо-Кавказский (2,72%).

Конкурс "Лидеры России" — один из флагманских проектов АНО "Россия — страна возможностей", учрежденной указом Владимира Путина 22 мая 2018 года.