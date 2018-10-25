В Москве в четверг зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Рекорд атмосферного давления для 25 октября зафиксирован в Москве в четверг, столбики барометров показали 725,7 миллиметра ртутного столба, сообщается на портале "Метеоновости".

"В ночь на 25 октября атмосферное давление оставалось низким, не меняясь существенно. В три часа ночи его значение было зафиксировано 967,3 миллибара, что на 6,3 миллибара больше рекорда 1989 года", — говорится в сообщении.

Синоптики пояснили, что в переводе в миллиметры ртутного столба рекордное значение составило 725,7 единицы.