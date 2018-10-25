Не посмотревшего "Движение вверх" школьника пригласили в "Кванториум"

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Министр просвещения России Ольга Васильева пригласила ученика из Екатеринбурга, которому поставили двойку за то, что он не посмотрел фильм "Движение вверх" по заданию учителя, посетить любой из удобных ему технопарков "Кванториум".

Ранее стало известно, что мальчик из Екатеринбурга получил двойку за то, что не посмотрел фильм "Движение вверх" по заданию преподавателя. Отмечалось, что он из бедной семьи и у него дома нет компьютера, чтобы посмотреть картину. Представитель департамента образования горадминистрации сообщила РИА Новости, что ситуация с двойкой урегулирована, плохую отметку из журнала убрали.

"Молодого человека мы приглашаем в любой территориально удобный ему "Кванториум", там есть замечательные программы с широкими возможностями цифровых технологий. Прививать детям интерес к здоровому образу жизни, знакомить их с достижениями наших спортсменов, безусловно, похвальная инициатива. Но любые инициативы образовательного процесса должны ложиться на плечи администраций и органов управления образованием, а не родителей", — сказала Васильева, слова которой приводит пресс-служба Минпросвещения.

Она добавила, что, тем не менее, "любые инициативы образовательного процесса должны ложиться на плечи администраций и органов управления образованием, а не родителей, тем более, когда речь идет о помощи в доступе к образованию детям из малоимущих семей".

Васильева отметила, что в России выстраивается равное, единое образовательное пространство для каждого ребенка.

"Будем говорить с региональным органом управления образованием о недопустимости повторения подобных ситуаций", — заключила министр.

Детские технопарки "Кванториум" – это площадки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, нацеленные на подготовку новых высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей.

"Кванториумы" учат детей работать в команде и призваны готовить молодые кадры по актуальным направлениям — от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения практических принципов работы лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.