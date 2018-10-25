Спасатели-неформалы: как "белые воротнички" становятся добровольцами

В воскресенье в подмосковных Апаринках прошли учения общественных поисково-спасательных отрядов. Участие в них приняли более 500 человек. В будни они клерки и рабочие, но в свободное время – спасатели, пожарные и медики. Корреспондент РИА Новости узнала, почему "белые воротнички" идут в добровольцы и как меняются ценности после первой работы в поле.

Супергерои без плащей

На территории учебно-тренировочного полигона Пожарно-спасательного центра Москвы в Апаринках как грибы вырастают цветастые палатки. Вокруг сваленные в кучу рюкзаки, аккуратно разложенные инструменты и спасательное снаряжение. В подлесках, шурша листьями, снуют собаки в рыжих шлейках с надписью "спасатель". Добровольцы наблюдают за ними с улыбками и с энтузиазмом обсуждают предстоящие испытания.

Атмосфера у импровизированных штабов общественных поисково-спасательных отрядов больше похожа на "вечерку" в туристическом лагере. Но, с улыбкой говорит руководитель отряда "СпасРезерв" Юрий Иванов, только до первого испытания.

"Людей, которых вы видите вокруг, мы по-доброму называем "спасателями-неформалами". От профессионалов они отличаются только тем, что за свою работу не получают зарплату. В остальном их подготовка и квалификация ничем не уступает профессиональной", – объясняет Иванов.

В одном только отряде "СпасРезерв" 290 человек: девушки и парни, студенты, рабочие, офисные сотрудники и даже генеральные директора московских компаний. Прежде чем получить разрешение на дежурства по городу, все они прошли четырехмесячное обучение и аттестацию. По словам Иванова, за год члены его отряда выполнили 1,5 тысячи выездов на спасательные работы по Москве.

"Заявки мы получаем через центр управления кризисными ситуациями. Недорогое оборудование и инструменты добровольцы покупают на свои деньги. Большую часть расходов на содержание отряда берет на себя социально-ответственный бизнес в лице Московской Службы спасения. Это потрясающие, самые лучшие люди, которым не все равно", – отмечает Иванов.

Такая масштабная тренировка для добровольческих организаций проводятся дважды в год при содействии департамента гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций Москвы. В этом году, помимо "СпасРезерва", в подмосковных Апаринках собрались отряды: "Лиза Алерт" и питерский "Экстремум", московское отделение Российского союза спасателей, кинологические клубы, студенческие и школьные формирования. Всего, по словам Иванова, на участие в учениях было подано около 400 заявок.

Семейное дело

Перед общим сбором на стадионе команды организованно подходят к главному штабу – отметиться и получить информацию о точках, на которых проводится тестирования. Списки методично оформляет доброволец "СпасРезерва" Мария Фарафонова. В составе спасательного отряда она работает уже пять лет, но в состав штаба перешла только недавно.

"Я бы и сама приняла участие в учениях, но сейчас уже никак – последние сроки", – смеется Фарафонова, аккуратно складывая руки на круглом животе. "А совсем недавно выходила на дежурства до трех раз в месяц!"

В добровольческий отряд "СпасРезерв" Мария попала по зову сердца. По образованию она медик, семь лет трудилась операционной медсестрой. В какой-то момент Фарафонова поняла, что хочет помогать людям больше, чем на своей основной работе. Затем нашла курсы спасателей-добровольцев, отучилась и начала посвящать выходные общественной работе. А потом поменяла и место работы. Сейчас Маша — ведущий специалист по приему и обработке экстренных вызовов Службы "112".

"Когда сидишь на телефоне, не до конца осознаешь, с какими ситуациями может столкнуться человек на том конце провода, как ему поможет спасатель в той или иной ситуации. Первая моя работа "в поле" – вызов на пожар на Абельмановской улице. Девушек в эпицентр пожара не пускают, но я следила за эфиром, оборудованием, контролировала работу ребят", – вспоминает Фарафонова.

Мария признается: на первых порах было страшно, но не за себя, а за коллег-спасателей. По ее словам, каждая смена – это маленькая семья, в которой все стоят друг за друга горой и готовы прийти на помощь по первому зову.

"Знания, полученные на дежурствах, очень помогают в основной работе. Я активно развиваюсь в профессии, постоянно узнаю новое. К тому же, мой муж тоже спасатель, здесь работает инструктором по альпинизму. У нас вообще много таких случаев: приходит жена, затем муж, и наоборот. Сумасшедшие семьи, но без фанатизма в этой работе никак", – улыбается Фарафонова.

На всех фронтах

С общего сбора добровольческих отрядов молодой спасатель Арсений Бабайцев уходит с грамотой от главного управления МЧС по Москве. На учениях похвальные листы вручают каждый год: за достижения, отличия и просто хорошую работу. Факт о получении такой грамоты фиксируется даже в трудовой. В книжке Арсения последняя запись – научный сотрудник и преподаватель МАИ. По его словам, в общественный поисково-спасательный отряд он попал случайно.

"Сначала я пришел из интереса. Я вообще горный турист. Было любопытно, чем туристический альпинизм отличается от промышленного. До меня на спасателя отучился брат, он мне все рассказал, я пошел по его следам и как-то втянулся", – рассказывает Бабайцев, поправляя форму пожарного-спасателя.

Во "втянутом" состоянии Арсений работает в отряде уже четыре года. Спасению москвичей он посвящает до трех суток в месяц. На своем первом рабочем выезде Бабайцев спас пожилую москвичку. Пенсионеркаупала и не смогла встать, родственники, не сумев открыть дверь, вызвали службу спасения. На вызов приехал отряд Бабайцева и, как по учебнику, вскрыл вход с минимальными потерями.

"Хотя это стандартный выезд, процесс вскрытия всегда интересный. Одинаковых операций не бывает, везде свои особенности. Все, что есть у спасателя-добровольца, это оборудование и навыки, а на месте уже надо включать сообразительность и работать, исходя из ситуации", – уверяет Арсений.

Спасение пенсионеров из закрытых квартир, добавляет Юрий Иванов, одно из основных направлений деятельности московских добровольцев. На месте спасателям необходимо не только аккуратно вскрыть дверь, но и уметь пользоваться пожарными лестницами, спускаться в окно с крыши, оказывать первую помощь. На учениях все эти навыки добровольцы отрабатывают на 20 с лишним точках, на которых имитируются основные аварийные ситуации, с которыми спасатели сталкиваются в работе.

"На пруду мы отрабатываем спасение из воды, здесь – оказание первой помощи при ДТП и эвакуацию пострадавшего", – говорит Иванов, указывая на площадку с двумя перевернутыми машинами. Из одной как раз вызволяют статистку. "Пострадавшая" плачет так натурально, что поверил бы и Станиславский.

"Там – работа в загазованном и задымленном помещении, извлечение пострадавших из канализационных колодцев. А чуть дальше – тренажер для имитации работы в ограниченном пространстве, туда ребята входят в заклеенных противогазах. Так они учатся проводить спасательные операции в условиях, максимально приближенных к реальным, когда даже при включенном фонаре видимости нет абсолютно", – поясняет руководитель отряда "СпасРезерва", наблюдая за Бабайцевым, который первым входит в клетку в связке из трех спасателей и со всей тщательностью прокладывает путь в поисках манекена-пострадавшего.

Скорость прохождения точки, отмечает Иванов, на учебных сборах ничего не значит. Добровольцы не соревнуются друг с другом, а тренируются, делятся профессиональным опытом и испытывают собственные и командные силы. На каждом этапе за выполнением заданий следят квалифицированные инструкторы и при необходимости дают советы и подсказки.

"Регулярно тренируя спасательные навыки и умение пользоваться профессиональным оборудованием, мы поддерживаем форму. И в случае масштабной экстренной ситуации будем готовы помочь москвичам. Так, например, было в 2010 году во время летних пожаров. Москве требовались руки множества добровольцев, и мы их предоставили", — вспоминает Иванов.

Собачье дело

Самая шумные точки на полигоне – у площадки с завалами и в небольшом подлеске за главным штабом. Здесь добровольцы отрабатывают спасательные операции вместе со служебными собаками из кинологических центров. Четвероногие помощники друг за другом ныряют то под бетонные плиты, то в гущи кустов в поисках пострадавших. Их хвостатые коллеги нетерпеливо переступают с лапы на лапу на лужайке неподалеку, ожидая своей очереди.

К общему вою не присоединяется только Кратос. Статный черный босерон с достоинством сидит рядом со своим хозяином Дмитрием Парамоновым и иногда бодает его в ногу, требуя внимания. Действующий адвокат и шесть лет как член кинологического поисково-спасательного отряда "Альтаир" с улыбкой признается: до появления питомца о работе спасателем-кинологом он и не думал.

"Когда в доме появилась собака, я задумался, чем хочу с ней заниматься. Конечно, есть традиционные методы дрессировки, но служба в ПСО – другое дело. Это отличная дрессировка, которая помогает наладить крепкий контакт и доверие между хозяином и питомцем", – отмечает Парамонов.

Кратос – первая собака, которую семья Парамоновых отдала на службу. Сейчас к работе в поисково-спасательном отряде уже готовится его сын. Всего в отряде "Альтаира" 12 аттестованных собак, которые на регулярной основе помогают искать заблудившихся в лесах людей. Для Дмитрия и Кратоса первой операцией стало спасение пенсионерки под Волоколамском.

"Это действительно важная работа и, к тому же, активная деятельность, которая помогает держать себя в форме. К тому же, после динамичных выходных с собаками на воздухе всегда легче приходить на работу в офис в понедельник. Мы с супругой работаем вместе, заводим здесь знакомства, получаем новые полезные знания – это сближает", – говорит Парамонов.

По его словам, сейчас добровольческое движение в Москве получает огромную информационную поддержку со стороны города и сочувствующих жителей. Большой приток новых членов идет от родственников, которые заражаются энтузиазмом, и, как ни странно, бывших "потеряшек". Сами добровольцы тоже максимально открыто и честно освещают свою работу и привлекают к ней новых энтузиастов.

"Немногим, к сожалению, доподлинно известно, чем мы занимаемся. Кто-то подозревает, что мы работаем за деньги, и опасаются обращаться. Поэтому мы ведем активную разъяснительную работу: выступаем в школах, туристических лагерях, показываем детям, как работать в связке с собаками", – перечисляет Парамонов.

На октябрьских учениях недостатка в маленьких зрителях у кинологического центра нет – в этом году в Апаринки приехали дети, занимающиеся туризмом под эгидой городских служб. У "собачьей точки" младшие школьники задерживаются даже дольше, чем у пожарной клетки – всем хочется погладить служебных собак в попонках. Несмотря на небольшой возраст, некоторым детям уже есть чем похвастаться на спасательном поприще.

"Я уже давно помогаю маме клеить ориентировки на пропавших детей. А если она уезжает сама, то помогаю по дому", – рассказывает пятиклассница Даша. На вопрос, считает ли она это занятие полезным, девочка серьезно кивает. На розовой шапке смешно подпрыгивает огромный помпон. "Конечно, это очень важно. Почему? Потому что дети всегда должны быть с родителями, а не одни где-то в лесу", — говорит она.