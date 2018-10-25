ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Спасатели-неформалы: как "белые воротнички" становятся добровольцами

(обновлено: 12:13 25.10.2018)
0260
© РИА Новости / Григорий СысоевУчения спасателей-добровольцев в АпаринкахУчения спасателей-добровольцев в Апаринках
© РИА Новости / Григорий Сысоев

В воскресенье в подмосковных Апаринках прошли учения общественных поисково-спасательных отрядов. Участие в них приняли более 500 человек. В будни они клерки и рабочие, но в свободное время – спасатели, пожарные и медики. Корреспондент РИА Новости узнала, почему "белые воротнички" идут в добровольцы и как меняются ценности после первой работы в поле.

Нас не зовут туда, где весело! – добровольцы-спасатели провели учения в Подмосковье
"Нас не зовут туда, где весело!" – добровольцы-спасатели провели учения в Подмосковье

Супергерои без плащей

На территории учебно-тренировочного полигона Пожарно-спасательного центра Москвы в Апаринках как грибы вырастают цветастые палатки. Вокруг сваленные в кучу рюкзаки, аккуратно разложенные инструменты и спасательное снаряжение. В подлесках, шурша листьями, снуют собаки в рыжих шлейках с надписью "спасатель". Добровольцы наблюдают за ними с улыбками и с энтузиазмом обсуждают предстоящие испытания.

Атмосфера у импровизированных штабов общественных поисково-спасательных отрядов больше похожа на "вечерку" в туристическом лагере. Но, с улыбкой говорит руководитель отряда "СпасРезерв" Юрий Иванов, только до первого испытания.

"Людей, которых вы видите вокруг, мы по-доброму называем "спасателями-неформалами". От профессионалов они отличаются только тем, что за свою работу не получают зарплату. В остальном их подготовка и квалификация ничем не уступает профессиональной", – объясняет Иванов.

© РИА Новости / Григорий СысоевРуководитель отряда "СпасРезерв" Юрий Иванов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Руководитель отряда "СпасРезерв" Юрий Иванов

В одном только отряде "СпасРезерв" 290 человек: девушки и парни, студенты, рабочие, офисные сотрудники и даже генеральные директора московских компаний. Прежде чем получить разрешение на дежурства по городу, все они прошли четырехмесячное обучение и аттестацию. По словам Иванова, за год члены его отряда выполнили 1,5 тысячи выездов на спасательные работы по Москве.

"Заявки мы получаем через центр управления кризисными ситуациями. Недорогое оборудование и инструменты добровольцы покупают на свои деньги. Большую часть расходов на содержание отряда берет на себя социально-ответственный бизнес в лице Московской Службы спасения. Это потрясающие, самые лучшие люди, которым не все равно", – отмечает Иванов.

Такая масштабная тренировка для добровольческих организаций проводятся дважды в год при содействии департамента гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций Москвы. В этом году, помимо "СпасРезерва", в подмосковных Апаринках собрались отряды: "Лиза Алерт" и питерский "Экстремум", московское отделение Российского союза спасателей, кинологические клубы, студенческие и школьные формирования. Всего, по словам Иванова, на участие в учениях было подано около 400 заявок.

© РИА Новости / Григорий СысоевУчения спасателей-добровольцев в Апаринках
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Учения спасателей-добровольцев в Апаринках

Семейное дело

Перед общим сбором на стадионе команды организованно подходят к главному штабу – отметиться и получить информацию о точках, на которых проводится тестирования. Списки методично оформляет доброволец "СпасРезерва" Мария Фарафонова. В составе спасательного отряда она работает уже пять лет, но в состав штаба перешла только недавно.

Поблажек для девочек никаких нет!: история семьи добровольцев-спасателей
"Поблажек для девочек никаких нет!": история семьи добровольцев-спасателей

"Я бы и сама приняла участие в учениях, но сейчас уже никак – последние сроки", – смеется Фарафонова, аккуратно складывая руки на круглом животе. "А совсем недавно выходила на дежурства до трех раз в месяц!"

В добровольческий отряд "СпасРезерв" Мария попала по зову сердца. По образованию она медик, семь лет трудилась операционной медсестрой. В какой-то момент Фарафонова поняла, что хочет помогать людям больше, чем на своей основной работе. Затем нашла курсы спасателей-добровольцев, отучилась и начала посвящать выходные общественной работе. А потом поменяла и место работы. Сейчас Маша — ведущий специалист по приему и обработке экстренных вызовов Службы "112".

© РИА Новости / Григорий СысоевМария Фарафонова, доброволец "СпасРезерв"
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Мария Фарафонова, доброволец "СпасРезерв"

"Когда сидишь на телефоне, не до конца осознаешь, с какими ситуациями может столкнуться человек на том конце провода, как ему поможет спасатель в той или иной ситуации. Первая моя работа "в поле" – вызов на пожар на Абельмановской улице. Девушек в эпицентр пожара не пускают, но я следила за эфиром, оборудованием, контролировала работу ребят", – вспоминает Фарафонова.

Мария признается: на первых порах было страшно, но не за себя, а за коллег-спасателей. По ее словам, каждая смена – это маленькая семья, в которой все стоят друг за друга горой и готовы прийти на помощь по первому зову.

"Знания, полученные на дежурствах, очень помогают в основной работе. Я активно развиваюсь в профессии, постоянно узнаю новое. К тому же, мой муж тоже спасатель, здесь работает инструктором по альпинизму. У нас вообще много таких случаев: приходит жена, затем муж, и наоборот. Сумасшедшие семьи, но без фанатизма в этой работе никак", – улыбается Фарафонова.

На всех фронтах

С общего сбора добровольческих отрядов молодой спасатель Арсений Бабайцев уходит с грамотой от главного управления МЧС по Москве. На учениях похвальные листы вручают каждый год: за достижения, отличия и просто хорошую работу. Факт о получении такой грамоты фиксируется даже в трудовой. В книжке Арсения последняя запись – научный сотрудник и преподаватель МАИ. По его словам, в общественный поисково-спасательный отряд он попал случайно.

"Сначала я пришел из интереса. Я вообще горный турист. Было любопытно, чем туристический альпинизм отличается от промышленного. До меня на спасателя отучился брат, он мне все рассказал, я пошел по его следам и как-то втянулся", – рассказывает Бабайцев, поправляя форму пожарного-спасателя.

Сотрудник отряда Лиза Алерт
© Фото : предоставлено "Лизой Алерт"
Координатор "Лиза Алерт": лучший поиск человека - тот, которого не было

Во "втянутом" состоянии Арсений работает в отряде уже четыре года. Спасению москвичей он посвящает до трех суток в месяц. На своем первом рабочем выезде Бабайцев спас пожилую москвичку. Пенсионеркаупала и не смогла встать, родственники, не сумев открыть дверь, вызвали службу спасения. На вызов приехал отряд Бабайцева и, как по учебнику, вскрыл вход с минимальными потерями.

"Хотя это стандартный выезд, процесс вскрытия всегда интересный. Одинаковых операций не бывает, везде свои особенности. Все, что есть у спасателя-добровольца, это оборудование и навыки, а на месте уже надо включать сообразительность и работать, исходя из ситуации", – уверяет Арсений.

В России открылись центры по обучению поиску пропавших людей
© РИА Новости / Евгений Одиноков
В России открылись центры по обучению поиску пропавших людей

Спасение пенсионеров из закрытых квартир, добавляет Юрий Иванов, одно из основных направлений деятельности московских добровольцев. На месте спасателям необходимо не только аккуратно вскрыть дверь, но и уметь пользоваться пожарными лестницами, спускаться в окно с крыши, оказывать первую помощь. На учениях все эти навыки добровольцы отрабатывают на 20 с лишним точках, на которых имитируются основные аварийные ситуации, с которыми спасатели сталкиваются в работе.

"На пруду мы отрабатываем спасение из воды, здесь – оказание первой помощи при ДТП и эвакуацию пострадавшего", – говорит Иванов, указывая на площадку с двумя перевернутыми машинами. Из одной как раз вызволяют статистку. "Пострадавшая" плачет так натурально, что поверил бы и Станиславский.

© РИА Новости / Григорий СысоевУчения по эвакуации пострадавшего при ДТП
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Учения по эвакуации пострадавшего при ДТП

"Там – работа в загазованном и задымленном помещении, извлечение пострадавших из канализационных колодцев. А чуть дальше – тренажер для имитации работы в ограниченном пространстве, туда ребята входят в заклеенных противогазах. Так они учатся проводить спасательные операции в условиях, максимально приближенных к реальным, когда даже при включенном фонаре видимости нет абсолютно", – поясняет руководитель отряда "СпасРезерва", наблюдая за Бабайцевым, который первым входит в клетку в связке из трех спасателей и со всей тщательностью прокладывает путь в поисках манекена-пострадавшего.

Скорость прохождения точки, отмечает Иванов, на учебных сборах ничего не значит. Добровольцы не соревнуются друг с другом, а тренируются, делятся профессиональным опытом и испытывают собственные и командные силы. На каждом этапе за выполнением заданий следят квалифицированные инструкторы и при необходимости дают советы и подсказки.

"Регулярно тренируя спасательные навыки и умение пользоваться профессиональным оборудованием, мы поддерживаем форму. И в случае масштабной экстренной ситуации будем готовы помочь москвичам. Так, например, было в 2010 году во время летних пожаров. Москве требовались руки множества добровольцев, и мы их предоставили", — вспоминает Иванов.

© РИА Новости / Григорий СысоевУчения спасателей-добровольцев в Апаринках
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Учения спасателей-добровольцев в Апаринках

Собачье дело

Самая шумные точки на полигоне – у площадки с завалами и в небольшом подлеске за главным штабом. Здесь добровольцы отрабатывают спасательные операции вместе со служебными собаками из кинологических центров. Четвероногие помощники друг за другом ныряют то под бетонные плиты, то в гущи кустов в поисках пострадавших. Их хвостатые коллеги нетерпеливо переступают с лапы на лапу на лужайке неподалеку, ожидая своей очереди.

Служебные собаки во время тренировки в учебно-тренировочном центре пожарно-спасательной службы Москвы в деревне Апаринки
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Щенячьи нежности: правила жизни собак-спасателей

К общему вою не присоединяется только Кратос. Статный черный босерон с достоинством сидит рядом со своим хозяином Дмитрием Парамоновым и иногда бодает его в ногу, требуя внимания. Действующий адвокат и шесть лет как член кинологического поисково-спасательного отряда "Альтаир" с улыбкой признается: до появления питомца о работе спасателем-кинологом он и не думал.

"Когда в доме появилась собака, я задумался, чем хочу с ней заниматься. Конечно, есть традиционные методы дрессировки, но служба в ПСО – другое дело. Это отличная дрессировка, которая помогает наладить крепкий контакт и доверие между хозяином и питомцем", – отмечает Парамонов.

© РИА Новости / Григорий СысоевСпасатель-доброволец Дмитрий Парамонов и его пес Кратос
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Спасатель-доброволец Дмитрий Парамонов и его пес Кратос

Кратос – первая собака, которую семья Парамоновых отдала на службу. Сейчас к работе в поисково-спасательном отряде уже готовится его сын. Всего в отряде "Альтаира" 12 аттестованных собак, которые на регулярной основе помогают искать заблудившихся в лесах людей. Для Дмитрия и Кратоса первой операцией стало спасение пенсионерки под Волоколамском.

"Это действительно важная работа и, к тому же, активная деятельность, которая помогает держать себя в форме. К тому же, после динамичных выходных с собаками на воздухе всегда легче приходить на работу в офис в понедельник. Мы с супругой работаем вместе, заводим здесь знакомства, получаем новые полезные знания – это сближает", – говорит Парамонов.

По его словам, сейчас добровольческое движение в Москве получает огромную информационную поддержку со стороны города и сочувствующих жителей. Большой приток новых членов идет от родственников, которые заражаются энтузиазмом, и, как ни странно, бывших "потеряшек". Сами добровольцы тоже максимально открыто и честно освещают свою работу и привлекают к ней новых энтузиастов.

"Немногим, к сожалению, доподлинно известно, чем мы занимаемся. Кто-то подозревает, что мы работаем за деньги, и опасаются обращаться. Поэтому мы ведем активную разъяснительную работу: выступаем в школах, туристических лагерях, показываем детям, как работать в связке с собаками", – перечисляет Парамонов.

Мама, папа, я волонтер: зачем современные дети становятся добровольцами
© РИА Новости / Варвара Гертье
"Мама, папа, я волонтер": зачем современные дети становятся добровольцами

На октябрьских учениях недостатка в маленьких зрителях у кинологического центра нет – в этом году в Апаринки приехали дети, занимающиеся туризмом под эгидой городских служб. У "собачьей точки" младшие школьники задерживаются даже дольше, чем у пожарной клетки – всем хочется погладить служебных собак в попонках. Несмотря на небольшой возраст, некоторым детям уже есть чем похвастаться на спасательном поприще.

"Я уже давно помогаю маме клеить ориентировки на пропавших детей. А если она уезжает сама, то помогаю по дому", – рассказывает пятиклассница Даша. На вопрос, считает ли она это занятие полезным, девочка серьезно кивает. На розовой шапке смешно подпрыгивает огромный помпон. "Конечно, это очень важно. Почему? Потому что дети всегда должны быть с родителями, а не одни где-то в лесу", — говорит она.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена