В России могут появиться новые тарифы на общественный транспорт

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Новые проездные на общественный транспорт, где оплата проезда не будет зависеть от числа пересадок, маршрутов и видов транспорта, а также тарифы, зависящие от пиков пассажиропотока, могут появиться в России, следует из материалов Минтранса РФ.

Ведомство подготовило проект плана мероприятий по реализации стратегии развития автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта России до 2030 года.

"Внедрение механизмов управления транспортным спросом при приоритете использования транспорта общего пользования и коллективных форм пользования легковыми автомобилями, использование динамически регулируемых тарифов для управления пиками пассажиропотоков", — говорится в проекте плана.

Документ также предлагает тарифно-ценовое стимулирование пользования общественным транспортом "путем внедрения на территории муниципальных образований и городских агломераций единых билетных систем с оплатой проезда, не зависящей от количества пересадок, маршрутов и видов транспорта, обеспечивающих льготный тариф при длительном (один месяц и более) пользовании общественным транспортом".

Сроками реализации этих идей указан 2019-2025 годы. Ответственными значатся органы исполнительной власти субъектов РФ и муниципальных образований.

Представитель Минтранса РФ уточнил РИА Новости, что это проект стратегии, который ещё обсуждается с общественностью, и направлен в причастные федеральные органы исполнительной власти. Собеседник агентства добавил, что детальные комментарии могут быть предоставлены позднее.