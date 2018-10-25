Синоптики предупредили москвичей о низком атмосферном давлении в четверг

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Атмосферное давление в Москве в четверг днём опустится до 729 миллиметров ртутного столба, что по-прежнему существенно ниже нормы, сообщили в четверг в столичном Метеобюро.

Ранее в среду атмосферное давление в столице приблизилось к рекордно низкому, отмечавшемуся в 1992 году, когда упало до 725 миллиметров ртутного столба.

"В середине дня атмосферное давление составит 729 миллиметров ртутного столба, что значительно ниже нормального", — сообщили в погодном бюро.

Синоптики предупреждают, что в этот день из-за подобного аномально низкого фона атмосферного давления не только метеозависимым людям, но и страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, перенесших инфаркт или инсульт, страдающих частыми приступами бронхиальной астмы, стоит быть более внимательными к своему состоянию.