Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг

Девушка на Красной площади в Москве. Архивное фото

Девушка на Красной площади в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Прохладная облачная погода с кратковременными дождями прогнозируется в Москве в четверг, к вечеру в городе может пойти мокрый снег, сообщил РИА Новости главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью северо-атлантического циклона. Это значит, что в столице и области будет облачно, пройдут кратковременные дожди, местами мокрый снег", — сообщил Тишковец в четверг.

По данным "Фобос", мокрый снег может выпасть в столице в вечернее время суток.

Температура воздуха в Москве не будет превышать плюс 4 — плюс 6 градусов, по области — плюс 2 — плюс 7 градусов.

Ветер прогнозируется северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду.