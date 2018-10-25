ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 окт — РИА Новости. Восемь томов истории Ханты-Мансийского автономного округа напишут к 900-летию первого упоминания Югры в русском летописании, редсовет возглавил директор института российской истории РАН Юрий Петров, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

Первое заседание редакционного совета по созданию академической истории Югры, которое провела губернатор Наталья Комарова, состоялось в Ханты-Мансийске. Участниками встречи, в частности, стали ученые из автономного округа и Российской академии наук.

"На сегодняшний день речь идет о издании восьми томов по истории автономного округа объемом по 35-40 страниц. Планируется, что "Академическая история Югры" станет одним из значимых источников для новой 20-томной "Истории России", подготовкой которой по поручению президента России сейчас занимаются ученые РАН", — рассказали в департаменте.

В ведомстве отметили, что издание многотомной югорской истории является составной частью научно-просветительского проекта "Многовековая Югра", который посвящен 825-летию со времени формирования первых государственных образований на территории округа. Кроме того, в 2018 году Югра отмечает 900 лет со времени своего первого упоминания в русских исторических летописях. По этому случаю в июне на сайте Кремля была опубликована поздравительная телеграмма главы государства.

Отмечается, что редакционный совет возглавил директор института российской истории РАН, доктор исторических наук Юрий Петров. Он подчеркнул, что автономный округ достоин своей академической истории, к тому же дата "900 лет" подтверждена исследователями РАН. В свою очередь Наталья Комарова поблагодарила экспертов за участие в проекте.

"В год 900-летия первого упоминания о Югре в русских исторических летописях мы начинаем работу над уникальным проектом не только для нашего региона, но и для всей России. Спасибо большое всем, кто согласился войти в состав нашего редакционного совета — это известные ученые, опытные общественники и представители органов власти", — приводит департамент слова главы региона.

По информации окружных властей, в ближайшее время специалисты разработают концепцию и структуру многотомной истории региона, при этом для создания каждого из восьми томов будет создана отдельная редколлегия.

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