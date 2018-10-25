ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 окт — РИА Новости. Восемь томов истории Ханты-Мансийского автономного округа напишут к 900-летию первого упоминания Югры в русском летописании, редсовет возглавил директор института российской истории РАН Юрий Петров, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.
"На сегодняшний день речь идет о издании восьми томов по истории автономного округа объемом по 35-40 страниц. Планируется, что "Академическая история Югры" станет одним из значимых источников для новой 20-томной "Истории России", подготовкой которой по поручению президента России сейчас занимаются ученые РАН", — рассказали в департаменте.
Отмечается, что редакционный совет возглавил директор института российской истории РАН, доктор исторических наук Юрий Петров. Он подчеркнул, что автономный округ достоин своей академической истории, к тому же дата "900 лет" подтверждена исследователями РАН. В свою очередь Наталья Комарова поблагодарила экспертов за участие в проекте.
По информации окружных властей, в ближайшее время специалисты разработают концепцию и структуру многотомной истории региона, при этом для создания каждого из восьми томов будет создана отдельная редколлегия.
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