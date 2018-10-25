Депутаты Владивостока попросили присвоить городу статус столицы Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 25 окт – РИА Новости. Депутаты Владивостока приняли обращение к врио губернатора Приморья и краевым парламентариям с просьбой законодательно присвоить городу статус административного центра края, сообщает корреспондент РИА Новости.

В четверг на очередном заседании думы города присутствовали 28 депутатов. Они рассмотрели вопрос о проекте решения думы "Об обращении к врио губернатора Приморского края Кожемяко О. Н. и в законодательное собрание Приморского края".

"Мы обращаемся с просьбой поддержать инициативу о придании Владивостоку статуса столицы Приморского края. Сейчас много говорят о том, что Владивосток должен стать столицей ДФО, сначала он должен стать столицей Приморского края, которой до сих пор не является", — сказал председатель комитета по бюджету налогам и финансам городской думы Владимир Исаков.

По его словам, кроме того, закон о краевой столице подразумевает возможность финансирования Владивостока на нужды, на поддержание международного статуса, на инфраструктурные вопросы, на подготовку к Восточному экономическому форуму.

Шесть депутатов при голосовании воздержались, 22 — за, решение принято.

Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко ранее заявил, что Владивосток нужно сделать столицей Дальнего Востока. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщал, что поручает Минвостокразвития и аппарату полпредства до 1 декабря подготовить полный доклад президенту с технико-экономическим обоснованием, затратами и преимуществами. Хабаровск является центром Дальневосточного федерального округа с момента его образования (2000 год).