Депутаты Владивостока попросили присвоить городу статус столицы Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 25 окт – РИА Новости. Депутаты Владивостока приняли обращение к врио губернатора Приморья и краевым парламентариям с просьбой законодательно присвоить городу статус административного центра края, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Мы обращаемся с просьбой поддержать инициативу о придании Владивостоку статуса столицы Приморского края. Сейчас много говорят о том, что Владивосток должен стать столицей ДФО, сначала он должен стать столицей Приморского края, которой до сих пор не является", — сказал председатель комитета по бюджету налогам и финансам городской думы Владимир Исаков.
По его словам, кроме того, закон о краевой столице подразумевает возможность финансирования Владивостока на нужды, на поддержание международного статуса, на инфраструктурные вопросы, на подготовку к Восточному экономическому форуму.
Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко ранее заявил, что Владивосток нужно сделать столицей Дальнего Востока. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщал, что поручает Минвостокразвития и аппарату полпредства до 1 декабря подготовить полный доклад президенту с технико-экономическим обоснованием, затратами и преимуществами. Хабаровск является центром Дальневосточного федерального округа с момента его образования (2000 год).