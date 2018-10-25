В МВД не исключают появления в ведомстве электрокаров

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Применение электромобилей в органах внутренних дел России возможно, но они не появятся на снабжении, по крайней мере в ближайшие годы, из-за своей дороговизны и отсутствия в стране "зарядной" инфраструктуры, сообщил представитель Центра специальных транспортных средств НПО МВД России "Специальная техника и связь" Дмитрий Тимченков.

"Создание и применение в органах внутренних дел электромобилей возможно, но в ходе опроса производителей техники для нужд МВД был получен ответ о нецелесообразности применения шасси с электродвигателем. Это связано с ограниченным циклом разряда и заряда аккумулятора, ограниченным запасом хода на одной зарядке, снижающимся под действием низкой температуры, отсутствием зарядной инфраструктуры и высокой стоимостью", — пояснил Тимченков на конференции в рамках XXII Международной выставки средств обеспечения безопасности государств "Интерполитех-2018".

При этом он отметил, что на рынке электромобилей существуют аналоги, которые подходят под задачи органов внутренних дел России. Например, патрульные автомобили, предназначенные для несения патрульной службы и обеспечения безопасности дорожного движения, могут быть изготовлены на базе мини-электромобилей (промежуточный вариант между автомобилем и мотоциклом) — Renault Twizy или Nissan Land Glider.

Как пояснил Тимченков РИА Новости, в настоящий момент сложно говорить о возможной дате появления электромобилей в органах внутренних дел, так как отсутствуют в необходимом количестве станции для заряда машин. Кроме того, они по своей цене в несколько раз превышают аналоги с двигателем внутреннего сгорания.

"Если автомобиль "Газель Некст" стоит 1,3 миллиона рублей, то его аналог-электромобиль стоит около 6,5 миллионов, в ближайшее время авто такого типа в ведомстве точно не появятся. Кроме того, я не видел серьезных программ по развитию этих направлений, сейчас более перспективным является газ", — подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, наиболее быстрорастущими в 2018 году стали рынки электромобилей Китая, Канады, Нидерландов, Южной Кореи, Испании, Финляндии и Австралии. Также одновременно проходит процесс внедрения данных автомобилей в полиции этих стран. Он добавил, что полицейские электромобили там представляют собой авто, по своей вместимости и грузоподъемности сопоставимое со среднелитражными легковыми машинами. Их основные задачи — обеспечение патрулирование и преследование транспортных средств.

Соруководитель НТИ "Автонет" Александр Гурко ранее сообщил РИА Новости, что в мире продажи электромобилей в 2017 году выросли почти на 40%. К 2040 году электромобили составят около 67% всех продаж новых транспортных средств в Европе, 58% в США и 51% в Китае.